Советник главы ОП Михаил Подоляк подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович принимал участие в переговорах по последнему обмену военнопленными.

"Безусловно, Абрамович участвовал как модератор процесса. То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", - сказал Подоляк, отказавшись сообщить другие подробности.

Ранее британское издание The Daily Telegraph написало, что Абрамович сыграл ключевую роль в освобождении из плена воевавших за Украину британцев. Он сопровождал освобождённых пленных в самолёте на пути из России в Саудовскую Аравию, подарил им смартфоны iPhone и обсуждал с ними футбол.

Также один из освобожденных пленных, 59-летний Джон Хардинг, попавший в плен в мае рассказал: "Помощница Абрамовича, которая летела вместе с нами, сказала, что Роман сыграл ключевую роль в нашем возвращении. Довольно необычно думать, что он был причастен к этому, и я даже не смог бы сказать вам, кто он такой, посмотрев на него".

"Он пользуется большим уважением у украинцев, а теперь и у нас - он чертовски много сделал для нас, и мы не могли отблагодарить его в достаточной мере. Он был хорошим парнем, очень милым парнем. Он легенда - мы очень любим его, и я так благодарен за его усилия", - сказал британец.

Напомним, что Абрамович оказался в первых рядах на церемонии подписания соглашения о вывозе украинского зерна.

По данным западных СМИ, сейчас Абрамович в суде требует от Евросоюза отменить введенные против него санкции.