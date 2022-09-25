Немец Штефан Шаллер, управляющий директор коммунального предприятия Energie Waldeck-Frankenberg в северном Гессене, принял участие в "референдуме" на оккупированных территориях Украины в качестве "наблюдателя". Теперь ему грозит увольнение.

Об этом пишет Bild.

Сам Шаллер заявил, что "хотел получить представление о ситуации на месте", а "объективная информация никогда не может быть неверной", и поехал на "референдум" как частное лицо, взяв предварительно отпуск.

По его словам, он пообщался с украинцами на улицах оккупированных городов и большинство из них выступили за вступление в РФ.

При этом Шаллер и сам видит опасность того, что его будет эксплуатировать Россия в собственных интересах.

"Но в своих заявлениях я всегда стремлюсь к фактам, а не к политическим оценкам. Я констатирую то, что вижу, зная, что вижу только то, что должен видеть", — говорит Шаллер.

Члены районного комитета округа Вальдек-Франкенберг подавляющим большинством голосов уже высказались за отставку Шаллера, но окончательно решение будет принято в понедельник.

"Референдумы, которые проводит Россия в Украине, лицемерны и противоречат международному праву, они являются лишь предлогом для присвоения оккупированных территорий в Украине. Мы решительно осуждаем эту незаконную аннексию", — заявили в комитете.

В сентябре 2021 года Шаллер уже был наблюдателем на российских выборах в Госдуму в республике Коми, расположенной в 1700 километрах к северо-востоку от Москвы. Как и тогда, перелёт и проживание оплачены российской стороной.

Напомним, что в Минреинтеграции призвали наказать "наблюдателей" из Африки и Латинской Америки за посещение "референдумов".

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