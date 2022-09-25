Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото командиров "Азова" и 36-й бригады морпехов, освобожденных по недавнему обмену.

Сейчас они находятся в Турции. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что они - гости Турции.

Напомним, что из плена были освобождены командиры "Азова" Редис и Калина, а также командир морпехов Волына.

Они останутся в Турции до конца войны.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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