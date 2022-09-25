Президент Украины Владимир Зеленский - самый влиятельный еврей мира.

Таковы результаты рейтинга, составленного изданием The Jerusalem Post.

Зеленского поместили на первое место с комментарием "Украинский чемпион". В комментарии к своему выбору издание пишет: "Немногие политические лидеры возвысились до статуса иконы, но президент Украины Владимир Зеленский стал одним из них в этом году. Сначала он считался диковинкой - если кто-то вообще думал о нем за пределами Украины - из-за того, что он сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем сыграть эту роль в реальной жизни. Но вторжение России в его страну в феврале привлекло к нему всеобщее внимание и подвергло его испытанию, которому подверглись немногие лидеры в современном мире".

На втором месте в этом рейтинге - премьер-министр Израиля Яир Лапид, на третьем - премьер Франции Элизабет Борн.

Весь рейтинг от издания The Jerusalem Post выглядит так:

Ранее мы писали, что Владимира Зеленского шокировало, что за месяцы войны Израиль не передал Украине никакого оружия.

Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом способствовать усилению санкций против России и ускорению поставок оружия.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.