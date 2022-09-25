Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский - самый влиятельный еврей мира.

Таковы результаты рейтинга, составленного изданием The Jerusalem Post.

Зеленского поместили на первое место с комментарием "Украинский чемпион". В комментарии к своему выбору издание пишет: "Немногие политические лидеры возвысились до статуса иконы, но президент Украины Владимир Зеленский стал одним из них в этом году. Сначала он считался диковинкой - если кто-то вообще думал о нем за пределами Украины - из-за того, что он сыграл президента Украины в ситкоме, прежде чем сыграть эту роль в реальной жизни. Но вторжение России в его страну в феврале привлекло к нему всеобщее внимание и подвергло его испытанию, которому подверглись немногие лидеры в современном мире".

На втором месте в этом рейтинге - премьер-министр Израиля Яир Лапид, на третьем - премьер Франции Элизабет Борн.

Зеленский стал самым влиятельным евреем в мире

Весь рейтинг от издания The Jerusalem Post выглядит так:

Рейтинг влиятельных евреев года

Рейтинг влиятельных евреев года

Рейтинг влиятельных евреев года

Рейтинг влиятельных евреев года

Ранее мы писали, что Владимира Зеленского шокировало, что за месяцы войны Израиль не передал Украине никакого оружия.

Также "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американским евреям с призывом способствовать усилению санкций против России и ускорению поставок оружия.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной. 

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