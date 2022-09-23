Владимир Зеленский признался, что пребывает "в шоке" из-за того, что Израиль не предоставил Украине никакой помощи с начала полномастшабной войны с Россией. Но при этом экспортирует оружие в другие государства.

Об этом президент сказал в интервью изданию Ouest-France.

"Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль... Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но я получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны", - заявил Зеленский.

В частности, он имел в виду ПВО.

"Почему бы не дать нам противовоздушную оборону?" - задался вопросом Зеленский.

Он добавил, что не обвиняет лидеров Израиля и считает Израиль независимым государством, а также высоко оценивает поддержку Украины гражданским обществом.

"Я констатирую факты: были дискуссии с руководством Израиля, и это не помогло Украине. Можно заметить влияние России на Израиль", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что "хотелось бы более решительных действий со стороны Германии, Турции и США, потому что производителей зенитного оружия мало".

Еще в марте "Страна" разбиралась, почему Израиль занял "особую" позицию по войне в Украине.

А на днях мы писали, что Украина попросила Израиль раскрыть разведывательные данные об иранской военной поддержке России.