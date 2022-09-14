Израильский оборонный подрядчик поставляет ВСУ системы противодействия беспилотникам. Поставки осуществляются через Польшу. Оборудование продается таким образом, чтобы обойти отказ страны от помощи Киеву с современным вооружением.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, израильский оборонный подрядчик сообщил министерству обороны, что продажа была в Польшу, и, вероятно, заявлял, что не знал о том, что Варшава выступала посредником в передаче оружия Украине.

Источники в оборонной промышленности, как пишет издание, уточнили, что системы борьбы с дронами, которые могут перехватывать и выводить из строя беспилотные летательные аппараты, классифицируются как "передовая оборонная технология" и поэтому не была одобрены для продажи в Украине.

Вместе с тем, правительство Израиля, как добавили в издании, вероятно, не заинтересовано в срыве сделки.

The Times of Israel пишет, что минобороны Израиля выступает против продажи Украине как наступательных, так и передовых оборонных систем, так как это навредит "деликатным отношениям" Иерусалима с Москвой.

Израиль пытался сохранить связи с РФ, особенно из-за российского военного присутствия в соседней Сирии, хотя отношения недавно охладились, так как Иерусалим стал все откровеннее говорить об Украине.

При этом израильское издание пишет, что отказ Иерусалима прислать военную помощь "разозлил Украину", которая призвала Израиль продать "Железный купол" и другое оборонительное оружие.

Издание уточняет, что Израиль считается мировым лидером в разработке технологии борьбы с беспилотниками, в которую вовлечены несколько израильских компаний Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear и Avnon Group.

Напомним, ранее израильский военный объяснял, почему Украина не получит "Железный купол".

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