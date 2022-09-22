На фоне объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в России Израиль начал готовиться к увеличению притока из РФ репатриантов.

Об этом сказал гендиректор МИД Израиля Алон Ушпиз, пишет Israel Hayom.

"Премьер-министр и министр иностранных дел Яир Лапид поручил нам принимать новых иммигрантов из России. Это требует оценки на многих уровнях, от перелета до въездных виз и приема в стране. Мы работаем в тесном сотрудничестве с другими министерствами, нашим посольством в России и, конечно же, с компанией El-Al", - заявил он.

Также премьер-министр Израиля Яир Лапид и глава израильской авиакомпании El-Al провели консультации по поводу возможного увеличения числа рейсов из России в Израиль, чтобы успешно вывезти россиян, имеющих право на репатриацию в Израиль и желающих избежать мобилизации на войну в Украине, пишет BBC.

Отметим, что Израиль до сих пор поддерживает воздушное сообщение с РФ.

Ранее сообщалось, что в Германии допустили упрощение визового режима для россиян, уклоняющихся от мобилизации .

Также мы писали, что в РФ после объявления частичной мобилизации раскупили все авиабилеты на ближайшие зарубежные рейсы.