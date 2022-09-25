Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала не слушать угрозы президента РФ Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия, а продолжать вводить новые санкции против России и поддерживать Украину.

Об этом Лиз Трасс заявила в интервью CNN.

"Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину", — сказала премьер Британии.

Кроме того, помощник по национальной безопасности президента США Байдена Джейк Салливан сообщил о том, что Россия уже получила "жесткое предупреждение" от его страны "на очень высоком уровне".

Власти США заявили Москве, что применение Россией ядерного оружия "будет иметь катастрофические последствия", Вашингтон даст "решительный ответ".

Напомним, по данным The Financial Times, Британия выделит Украине не менее 2,6 млрд долларов военной помощи в следующем году.

Ранее мы сообщали, что во время интервью изданию The Telegraph у Лиз Трасс спросили, как бы она себя чувствовала, если бы ситуация потребовала от нее нажать на "ядерную кнопку".

"Я думаю, это важная обязанность премьер-министра. Я готова это сделать", – ответила Лиз Трасс.