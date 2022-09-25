Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в воскресенье, 25 сентября.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте, где продолжаются ожесточенные боевые действия в Харьковской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях, а также на Донбассе.

Также президент сообщил о подготовке новых обменов украинских пленных и добавил, что "Украина будет возвращать всех". По словам Зеленского, освобожденные защитники "Азовстали" находятся в Турции, где проходят необходимую реабилитацию после российского плена.

Отдельно Зеленский высказался по поводу мобилизации в России.

"Преступная мобилизация используется Россией не только для того, чтобы продлить страдания людей в Украине и еще больше дестабилизировать мир, но и для того, чтобы физически уничтожить мужчин – представителей коренных народов, живущих на контролируемых Россией территориях. Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они не понимают: это вопрос – о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте уносить жизни наших детей, мы вас живыми уже не отпустим. Еще раз подчеркиваю: выход есть. Не подчиняться преступной мобилизации. Убегать. Или сдаваться в украинский плен при первой же возможности. Прошу всех наших друзей в информационной сфере поддерживать распространение этого призыва. Чем больше граждан России хотя бы попытаются защитить свою жизнь, тем быстрее закончится эта преступная для России война", - заявил президент Украины.

Напомним, в Ростовской области запретили выезд за границу мужчин призывного возраста без разрешения от военкома.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Владимир Путин "блефует", когда намекает на применение ядерного оружия после "референдумов".