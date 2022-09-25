В Ростовской области официально заявили, что мужчинам призывного возраста запрещён выезд за границу без разрешения военкомата.

Об этом сообщил на брифинге военком Ростовской области Игорь Егоров.

Чтобы выехать за пределы России, нужно получить в военкомате справку установленного образца. Этот документ могут получить те, кто не подлежит мобилизации или имеет отсрочку.

"Для регулирования выезда за пределы РФ гражданам, имеющим отсрочки и не подлежащим призыву, справки будут выдавать в соответствии с законом (ФЗ № 31), - заявил Егоров. - Справку можно получить в военкомате, затем вложить в паспорт и предъявить на границе".

Все списки граждан, стоящих на воинском учете, будут отправлены в соответствующие в органы. При пересечении границы сотрудники таможни будут проверять эту справку.

"Перемещение военнообязанных по территории субъекта не воспрещается. Однако сотрудники ГИБДД могут остановить и спросить, есть ли справка, а также уточнить цели перемещения. Правоохранители имеют такую задачу", - сказал Егоров.

Ранее мы писали, что в России начали носить повестки по квартирам и выставили блокпосты на дороге для контроля за передвижением мужчин. Об этом рассказали в украинском Генштабе.

Также "Страна" сообщала, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому отсрочка от частичной мобилизации предоставляется студентам, впервые учащимся по очной и очно-заочной формам обучения.