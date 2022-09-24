В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ Владимира Путина.

По данным источника издания, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.

Напомним, американский Институт изучения войны описал проблемы мобилизации в РФ. Также "Институт" не исключил, что большая часть частичной мобилизации проходит более или менее по плану. И что "социальные сети освещают проблемы, которые являются серьезными, но не обязательно повсеместными".

Ранее мы писали, что в вечернем видеообращении в субботу, 24 сентября, президент Владимир Зеленский снова обратился к россиянам на русском языке и призвал мужчин саботировать мобилизацию, чтобы не умереть в Украине.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.