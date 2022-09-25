Израиль, который за месяцы войны не передал Украине никакого оружия, должен занять четкую позицию и разорвать связи с Российской Федерацией.

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в колонке для Israel Hayom.

Накануне празднования Рош ха-Шана он обратился к Израилю и заявил, что "Израиль и Украина ведут одну и ту же войну, войну против террористов, стремящихся уничтожить народ". Ермак призвал Иерусалим сделать больше для Украины.

"Мы призываем Израиль также задуматься и сделать больше, чтобы помочь Украине защитить наш образ жизни и саму жизнь", - написал Ермак.

Кроме того, глава Офиса президента Украины посоветовал Израилю прекратить сотрудничество с РФ.

"Время остановиться для саморефлексии и разорвать свои связи с коварным и варварским российским государством... Единственный способ остаться в безопасности - сделать их слишком слабыми, чтобы отомстить", - добавил он.

Ермак напомнил, что при обстреле Харькова в феврале еврейская община чудом выжила, а представители еврейского народа продолжают помогать украинскому народу.

Напомним, ранее сообщалось, что почему Украина не получит "Железный купол" от Израиля.

Также мы писали, что Украина попросила Израиль раскрыть разведывательные данные об иранской военной поддержке России.