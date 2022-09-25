Одна из израильских оборонных компаний поставит Украине системы защиты от беспилотников.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание пишет, что поставки будут вестись через Польшу. Уточняется, что речь идет об анти-дронах, способных противостоять поставленным в РФ иранским БПЛА. Иранские беспилотники отличает малый размер и способность полета на низких высотах, что делает их "невидимыми" для ПВО.

Анти-дроны же перехватывают беспилотники-камикадзе в полете, буксируют их в безопасные зоны и там приземляют.

Отметим, что эта статья была опубликована 12 сентября. Поставлены ли в Украину "антидроны" к настоящему времени пока неизвестно.

Напомним, Одессу снова атаковали дроны-камикадзе. Оперкомандование "Юг" советует держаться подальше от мест, которые Россия может обстрелять и помощью БПЛА.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.