Украинцам советует держаться подальше от мест, которые российские войска могут атаковать дронами-камикадзе, ударившими утром 25 сентября по Одессе.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы советуем держаться во время таких атак как можно дальше от значимых мест: от административных зданий, зданий, где расположены органы власти, торговых центров, которые имеют очень много стекла", - сказала она.

Гуменюк добавила, что утром россияне атаковали Одессу четырьмя дронами-камикадзе, один из которых сбили украинские силы ПВО.

"Это были четыре дрона, один из которых сбит силами противовоздушной обороны. Три попали в здание прямо в центре города", - сказала Гуменюк.

Напомним, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что целью утренней атаки дронов на город было админздание. Вместе с тем, незначительные повреждения получили соседние дома, в городе затруднено движение общественного транспорта.

В одесских пабликах публиковали видео момента удара иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые использует российская армия под названием "Герань-2", а также их обломков.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.