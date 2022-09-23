"Формула мира" и реакция на продажу Ираном беспилотников в Россию. Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 23 сентября.
Главное из заявлений президента:
- Рассказал об участии Украины в Генассамблее ООН, где он предложил "формулу мира".
- Сообщил о своем участии в саммитах бизнесменов, в частности, в саммите под эгидой "Форбс".
- Рассказал о встречах Елены Зеленской с новым премьером Британии. Всего она провела в Нью-Йорке 20 встреч.
- Также сообщил о встречах премьера Шмыгаля в ООН, на которых речь шла о Запорожской АЭС и помощи Украине. Также он встречался с руководством МВФ и Мирового банка, а также с премьерами Японии и Ирака. Всего он провел в Нью-Йорке более 30 встреч.
- Рассказал о визите представителей ряда государств в Изюм Харьковской области, где они увидели захоронения.
- Призвал жителей территорий, контролируемых РФ, избегать мобилизации в российскую армию, а в случае попадания в нее - помогать ВСУ.
- Сообщил о жесткой реакции Украины на продажу Ираном беспилотников России.
Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский поручил МИД Украины отреагировать на применение Россией иранских дронов.
Также "Страна" подробно рассказывала, что известно о применяемых Россией в Украине иранских беспилотниках.