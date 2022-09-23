Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в пятницу, 23 сентября.

Главное из заявлений президента:

Рассказал об участии Украины в Генассамблее ООН, где он предложил "формулу мира". Сообщил о своем участии в саммитах бизнесменов, в частности, в саммите под эгидой "Форбс". Рассказал о встречах Елены Зеленской с новым премьером Британии. Всего она провела в Нью-Йорке 20 встреч. Также сообщил о встречах премьера Шмыгаля в ООН, на которых речь шла о Запорожской АЭС и помощи Украине. Также он встречался с руководством МВФ и Мирового банка, а также с премьерами Японии и Ирака. Всего он провел в Нью-Йорке более 30 встреч. Рассказал о визите представителей ряда государств в Изюм Харьковской области, где они увидели захоронения. Призвал жителей территорий, контролируемых РФ, избегать мобилизации в российскую армию, а в случае попадания в нее - помогать ВСУ. Сообщил о жесткой реакции Украины на продажу Ираном беспилотников России.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский поручил МИД Украины отреагировать на применение Россией иранских дронов.

Также "Страна" подробно рассказывала, что известно о применяемых Россией в Украине иранских беспилотниках.