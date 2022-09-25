За минувшие сутки россияне нанесли семь ракетных и 22 авиационных удара, а также провели 67 обстрелов из РСЗО по Украине.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Украина сообщает о 26 своих авиаударах. Количество ракетных залпов не уточняется.

За сутки от обстрелов пострадали 35 населенных пунктов Украины.

Кроме того, в сводках говорится, что россияне обстреливают из танков и минометов Коровий Яр - населенный пункт к северу от Лимана, где на днях сообщалось о появлении ВСУ (Лиман сейчас пытаются окружить украинские силы). То есть за Коровий Яр идут бои.

Сообщается о более чем 30 вылетах российских беспилотников в районах Херсонской и Николаевской областей.

В последнее время Россия активизировала работу БПЛА, как утверждают в Украине - иранского производства.

В Генштабе добавили, что атаки россиян отбиты в районах Соледара, Выемки, Курдюмовки, Зайцево, Новомихайловки и Первомайского. Это населённые пункты вокруг Бахмута и Донецка.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что в РФ начали носить повестки по квартирам и выставили блокпосты.

Также сообщалось, что накануне, по данным Генштаба, ВСУ отразили все атаки РФ и сбили четыре российских самолета.

Война в Украине продолжается уже 214-й день. "Страна" следит за происходящим 25 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 213-го дня войны. Россия начала применять массово дроны "Шахид-136" и "Мохаджер-6 - не подтверждая при этом, что они иранские. На Донбассе продолжаются боевые действия. По сообщению Генштаба, за сутки ВСУ отбили атаки в районах Спорного, Бахмутского, Соледара, Отрадовки, Курдюмовки, Зайцево, Майорска, Каменки, Авдеевки и Опытного.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.