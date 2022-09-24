Россия подтвердила свой ночной удар по Марганцу в Днепропетровской области.

В интерпретации Министерства обороны РФ артиллерия ВСУ обстреляла дачный поселок "Волна", расположенный в непосредственной близости от Запорожской АЭС.

"Всего было выпущено 10 снарядов из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены", - говорится в официальном сообщении МО РФ.

Кроме того, сообщается, что россияне сбили над Каховским хранилищем "Байрактар", который якобы следовал из Никополя в сторону ЗАЭС.

Напомним, 24 сентября на рассвете войска РФ обстреляли из "Градов" и "Ураганов" две громады в Никопольском районе Днепропетровской области – Марганецкую и Червоногригоровскую. В Марганце ранены два человека: 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии. Российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек. Повреждены местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелось несколько автомобилей. Пожарные потушили пламя. Более 2000 семей марганчан остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

Также "Страна" писала, что 23 сентября войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области, в Марганце погибли два человека, еще 9 - ранены.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.