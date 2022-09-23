Россияне в ночь с 22 на 23 сентября накрыли огнем Никопольский район Днепропетровской области. В Марганце из-за обстрелов погибли два человека.

Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

По Марганцу и Никополю россияне ударили под утро из "Градов" и тяжелой артиллерии, было выпущено около 30 снарядов.

В Марганце в результате удара погибли два человека - мужчина и женщина. По предварительной информации, ранения получили еще девять человек, из которых троих спасатели вытаскивали из-под завалов.

В Марганце также произошел пожар, там загорелся дом. Всего российские снаряды повредили восемь домов, еще один дом был разрушен.

Из-за вражеской атаки без света остались 2 200 семей.

В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов.

На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, 21 сентября россияне нанесли удары по Днепропетровской области, разрушив объект инфраструктуры.

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