В Днепре переименовали улицу Шмидта в улицу им. Степана Бандеры. Об этом сообщил мэр Борис Филатов в своем Facebook.

"Теперь уже навсегда", - заявил он.

Улица Шмидта - одна из центральных улиц Днепра, носит свое название с 1934 года, до этого называлась Гимнастическая.

Петр Шмидт - один из руководителей Севастопольского восстания 1905 года, известен также как лейтенант Шмидт.

Напомним, ранее мы писали, что в Чернигове готовятся к переименованию очередных 15 улиц и переулков. До конца сентября на заседании горсовета депутаты рассмотрят предложения рабочей группы по новым названиям.

Война в Украине продолжается уже 210-й день. "Страна" следит за происходящим 21 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 209-го дня войны. На захваченных территориях Украины назначенные Россией "власти" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав РФ с 23 по 27 сентября. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что аннексия территорий "позволяет использовать все силы самозащиты", что многие поняли как угрозу применения ядерного оружия. Параллельно Госдума приняла законы, ужесточающие ответственность за срыв мобилизации. В Офисе президента ответили, что продолжат военную операцию по изгнанию россиян из Украины.

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Более подробно о том, может ли последовать за "референдумами" мобилизация в РФ или ядерный ультиматум, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".