В Чернигове готовятся к переименованию очередных 15 улиц и переулков. До конца сентября на заседании горсовета депутаты рассмотрят предложения рабочей группы по новым названиям.

Об этом сообщает "Суспильне Чернигов".

По информации издания, улицу Лермонтова предлагают переименовать в Батуринскую, Курскую – в улицу в честь польского города Тарнобжег, Толстого – в улицу Антония Печерского, Ушакова – в Подмонастырскую.

Летом в Чернигове планировали переименовать 18 улиц и пять переулков, в том числе улицу Пушкина, назвав поэта "имперским рупором".

Ранее "Страна" писала, что с карты Винницы хотят убрать названия, связанные с СССР и Россией. В городе проведен опрос, согласно которому планируют переименовать улицы, названные в честь советского партизана Сидора Ковпака, драматургов Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, а также чуть более десяти других улиц.

Также мы сообщали, что в Днепре планируют переименовать улицу имени российского композитора Михаила Глинки в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Таким образом власти планируют избавиться от прошлого, связанного с Россией.