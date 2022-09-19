Войска РФ ударили по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. Ранена женщина
Днем 19 сентября россияне обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
В результате обстрела ранена 58-летняя женщина, которая в этот момент ехала по дороге на велосипеде.
Масштабы разрушений уточняются.
Напомним, что сегодня ночью россияне также ударили по Днепропетровщине. В результате обстрела повреждены дома и водопровод, тысячи людей остались без света.
Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.