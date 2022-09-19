В назначенной РФ "администрации" Херсонской области прокомментировали субботнюю перестрелку в центре города.

По словам назначенного россиянами "замглавы Херсонской ВГА" Кирилла Стремоусова, перестрелка не связана с "украинскими диверсантами", и ее устроила "группа идиотов" с "минимальным оружием".

Отметим, что в день стрельбы "администрация" заявляла, что в центре Херсона "произошло столкновение между частями российских вооруженных сил и неустановленной группой лиц", вследствие чего нападавшие были уничтожены.

Кто именно "был уничтожен" в результате перестрелки, в Херсоне до сих пор не сообщают.

Вчера советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучивал такую версию произошедшего:

"Масштабная стрельба в центре Херсона - еще одно проявление напряжения, нарастающего между ЧВК, зэками, "кадыровцами", военными РФ и ФСБ. Количество "бытовых конфликтов" увеличивается. Стороны агрессивно делят награбленное перед побегом на фоне новостей о приближении Вооруженных сил Украины".

Ранее Стремоусов опубликовал видео, как выглядит здание "администрации" в Херсоне после удара на прошлой неделе.

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