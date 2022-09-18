Вечером в воскресенье, 18 сентября, украинские и российские Telegram-каналы сообщили о взрыве в городе Мелитополь Запорожской области, находящемся под контролем РФ.

По неподтвержденной информации, в центре города самодельным взрывным устройством был взорван автомобиль, погибших нет.

Также в местных пабликах появилось видео последствий взрыва.

Позже появилась информация, что в городе взорвали машину бывшего украинского полицейского Дениса Стефанкова, который перешел в "правоохранительные структуры" россиян, возглавив "отдел быстрого реагирования".

При этом по версии взрыва, которую озвучила российская сторона - самодельное взрывное устройство было заложено в мусорном баке. Сообщается, что у проезжавшего мимо водителя – легкое ранение ноги, пассажир "оглох на левое ухо". Больше никто не пострадал.

Напомним, сегодня, 18 сентября, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что в городе среди оккупантов и коллаборантов царят панические настроения, последние отказываются дальше сотрудничать с россиянами.

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