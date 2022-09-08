В Мелитополе произошел взрыв в штабе "Единой России", находившемся в здании "Новой почты".

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Телеграм.

О том же говорится в заявлении члена назначенного РФ "руководства" Запорожской области Владимира Рогова.

Данных о пострадавших пока нет.

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