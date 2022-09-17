Назначенные Россией "власти" Херсона прокомментировали перестрелку, которая случилась вечером, 17 сентября.

По данным "администрации", в центре Херсона "произошло столкновение между частями российских вооруженных сил и неустановленной группой лиц".

Сообщается, что "нападавшие были уничтожены".

По данным "администрации", жертв среди российских военных нет, мирные жители также не пострадали.

Отметим, что видео перестрелки показали российские корреспонденты. Точнее, в ролике стрелял пулемет российской боевой машины.

Напомним, президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина освободит оккупированные Херсон и Бердянск.

Ранее мы писали, что Украина подтвердила удар по Херсону и работу диверсионных групп в Бердянске. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон – это законные цели в условиях войны и там могут работать диверсионные группы.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.