Российские СМИ показали кадры пулеметной стрельбы в Херсоне, которую ведет российская техника в районе железнодорожного вокзала.

Утверждается, что это "контртеррористическая операция".

Об очередях в городе сообщали и местные жители.

Напомним, Украина подтвердила удар по Херсону и работу диверсионных групп в Бердянске. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон – это законные цели в условиях войны и там могут работать диверсионные группы.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба, ВСУ уничтожили более 180 российских военных в оккупированном Херсоне.

Война в Украине продолжается уже 206-й день. "Страна" следит за происходящим 17 сентября в обновляемом материале.

Кроме того, мы рассказывали о том, что происходит на фронте в Харьковской области. Вчера украинские военные из подразделения "Кракен" записали видео, на котором заявили, что они освободили восточную часть Купянска. Также поступают сообщения, что ВСУ наступают в направлении Боровой и Рубцов. Если эта информация верна, то получается, что войскам РФ пока не удается создать новую сплошную линию обороны в Харьковской области, опираясь на восточный берег Оскола.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.