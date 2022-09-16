Украина подтвердила удар по Херсону и работу диверсионных групп в Бердянске.

Об этом сообщил в эфире "Ходорковский.Live" советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк заявил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон – это законные цели в условиях войны. Там могут работать диверсионные группы, как в Бердянске, где сегодня были убиты "заместитель мэра" Олег Бойко и его жена Людмила, которая занималась подготовкой к "референдуму" о присоединении к России.

Или же, продолжил Подоляк, может быть как в Херсоне, где артиллерия "отработала конкретные военные цели" - в Херсоне удар сегодня пришелся по зданию, где работает пророссийская "администрация".

Напомним, ранее назначенный россиянами "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов заявил, что ракетный удар по админсуду в центре города пришелся по его кабинету. В его кабинет попало сразу пять ракет HIMARS.

Подоляк в ответ назвал его "мелким бандитом, который распространяет чушь"

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