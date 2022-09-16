Появились фото Мариупольского драмтеатра, вокруг которого сейчас ставят леса с портретами классиков украинской и русской литературы.

Их опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграмм-канале.

По его мнению РФ использует драмтеатр в своей "тактике культурной оккупации и деукраинизации".

Андрющенко считает "попыткой реального искоренения украинской идентичности" то, что Тараса Шевченко поставили рядом с российскими писателями.

Напомним, ранее международная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором сообщила, что военные РФ скорее всего целенаправленно нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе.

Также, в конце мая в Мариуполе оккупанты показали драмтеатр и устроили автопробег с красными флагами по разрушенному городу.

16 марта мы писали, что авиация РФ сбросила сверхмощную бомбу и уничтожила Мариупольский драмтеатр. Там прятались люди с детьми.

Позже стало известно, что в мариупольском драмтеатре, который разбомбили российские оккупанты, погибло около 600 человек.

Война в Украине продолжается уже 205-й день. "Страна" следит за происходящим 16 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 204-го дня войны. Генштаб Украины сообщил, что противник не только атакует, но и пытается укрепить первую линию обороны на Донецком и Запорожском направлениях. "Глава ЛНР" Пасечник заявил, что наступление ВСУ идет по всему фронту, и украинская армия подошла к границам Луганской области. В Кривом Роге ликвидировали подтопление, возникшее после удара по дамбе. Россияне снова нанесли по городу удары - один из них по гидротехническим сооружениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.