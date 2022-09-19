ВСУ сегодня утром сбили под Херсоном российский штурмовик Су-25
Украинские военные утром в понедельник, 19 сентября, сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.
Самолет был сбит около 08:00 зенитным ракетным подразделением ВС ВСУ.
Тем временем на границе с Украиной находятся около восьми сотен российских самолетов.
Ранее британская разведка озвучила причины, по которым войска РФ за последние дни могли потерять в Украине не менее 4 боевых самолетов.
Также мы писали, что 13 сентября, Воздушные силы ВС Украины сообщили, что за два часа сбили два российских военных самолета.
Напомним, война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.