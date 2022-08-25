Россия сосредоточила вокруг украинских границ более 400 самолетов и около 360 боевых вертолетов. Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в ходе брифинга.

"Вокруг наших границ находится группа самолетов РФ - более 400 боевых самолетов. Также есть 360 вертолетов, из них более 150 - ударные, такие как Ка-52", - сказал он.

Игнат также заявил, что российская армия постоянно активно применяет авиацию. Истребители постоянно патрулируют воздушное пространство Беларуси, РФ, временно оккупированных территорий, а также акваторию морей, добавил он.

Также в небе постоянно находятся самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и самолеты-ретрансляторы Ил-22, сказал Игнат.

Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает в Калининградскую область три самолета с гиперзвуковыми ракетами.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

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