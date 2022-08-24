Бригада тактической авиации ВСУ подтвердила удар по военному аэродрому в Миргороде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы 831-й бригады.

Военные пишут о том, что восстановят аэродром и технику.

Напомним, по Миргороду Полтавской области войска РФ нанесли групповой удар ракетами "Воздух-Земля". Согласно открытым данным, в Миргороде находится военный аэродром, который с начала войны уже подвергался обстрелам со стороны армии РФ.

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