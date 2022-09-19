Назначенный россиянами "замглавы Херсонской области" Кирилл Стремоусов опубликовал видео, как выглядит сейчас здание "администрации" в Херсоне после удара на прошлой неделе.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Херсоне обстрелом разрушено здание суда. СМИ писали, что в нем располагалась "администрация" области.

На кадрах видны выбитые окна и разрушенное здание. Также были повреждены машины.

Позже Стремоусов заявил, что удар пришелся по его кабинету.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.