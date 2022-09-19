Российские войска в ночь с 18 на 19 сентября снова обстреляли Днепропетровскую область. Удар пришелся по Никопольскому району. Россияне трижды ударили по нему из тяжелой артиллерии и "Градов". Пострадали Никопольская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его данным, российские войска выпустили по району более 40 снарядов. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Никополе и в его окрестностях российские снаряды повредили до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач.

В Марганецкой громаде из-за обстрелов без света остались более 2500 семей.

Напомним, на днях из-за обстрелов Днепропетровщины погиб один человек, еще два пострадали.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.