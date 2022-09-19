Повреждены более 10 жилых домов. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь с 18 на 19 сентября снова обстреляли Днепропетровскую область. Удар пришелся по Никопольскому району. Россияне трижды ударили по нему из тяжелой артиллерии и "Градов". Пострадали Никопольская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его данным, российские войска выпустили по району более 40 снарядов. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Никополе и в его окрестностях российские снаряды повредили до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, авто, водопровод и линию электропередач.

В Марганецкой громаде из-за обстрелов без света остались более 2500 семей.

Обстрел Днепропетровской области 19 сентября. Резниченко показал фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 19 сентября. Резниченко показал фото последствий

Обстрел Днепропетровской области 19 сентября. Резниченко показал фото последствий

Напомним, на днях из-за обстрелов Днепропетровщины погиб один человек, еще два пострадали.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.

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