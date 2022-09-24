24 сентября на рассвете войска РФ обстреляли из "Градов" и "Ураганов" две громады в Никопольском районе Днепропетровской области – Марганецкую и Червоногригоровскую.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграм-канале.

В Марганце ранены два человека - 51-летняя женщина и 49-летний мужчина. Оба в больнице. Женщина в тяжелом состоянии.

Российскими снарядами повреждено более 20 частных и многоэтажных домов и до 10 хозяйственных построек. Повреждены местный хлебозавод и пара учреждений. Загорелось несколько автомобилей. Пожарные потушили пламя.

Более 2000 семей марганчан остались без света. Аварийные бригады энергетиков уже работают.

В Червоногригоровской общине никто не пострадал. В других районах ночь прошла под звуки сирен и прошла без атак.

Как писала "Страна", 23 сентября войска РФ нанесли удар по Днепропетровской области, в Марганце погибли два человека, еще 9 - ранены.

7 сентября российская армия из "Градов", артиллерии и минометов вновь обстреляла Никополь.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.