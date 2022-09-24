В ночь с 23 на 24 сентября войска РФ нанесли пять ракетных ударов по Запорожью. Повреждены объекты инфраструктуры и многоэтажный жилой дом.

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Александр Старух.

По его словам, в результате ударов есть раненые. Один человек погиб.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев уточнил, что в результате обстрела дома вспыхнул пожар. Жители дома, куда попала ракета, ночевали в автобусе, который использовался как пункт обогрева.

По его словам, еще у девяти многоквартирных домов выбило окна. Также повреждены окна и крыши у частных домах в этом районе.

В результате обстрела пострадали девять человек, один из них госпитализирован.

Напомним, в ночь с 22 на 24 сентября россияне также били по гражданской инфраструктуре Запорожья.

Тогда в результате обстрела пострадали три человека, были повреждены инфраструктура, дома и авто.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.