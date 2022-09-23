В ночь с 22 на 23 сентября российские войска нанесли удары по Запорожью. Пострадала гражданская инфраструктура.

Об этом в телеграм-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, сейчас уже известно о семи поврежденных домах, в которых выбило квартиры.

"Если ваш дом тоже получил повреждения в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80", - сообщил Куртев.

Также в горсовете сообщают, что в результате обстрела пострадали люди. Дополнительная информация уточняется.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.