Россияне ночью ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья. Есть пострадавшие
В ночь с 22 на 23 сентября российские войска нанесли удары по Запорожью. Пострадала гражданская инфраструктура.
Об этом в телеграм-канале сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
По его словам, сейчас уже известно о семи поврежденных домах, в которых выбило квартиры.
"Если ваш дом тоже получил повреждения в результате обстрелов, сообщайте об этом на 15-80", - сообщил Куртев.
Также в горсовете сообщают, что в результате обстрела пострадали люди. Дополнительная информация уточняется.
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