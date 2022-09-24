"Глава" подконтрольной РФ "администрации Запорожской области" Евгений Балицкий сообщил об открытии в регионе центра по "приему заявлений" в российскую армию.

Об этом он заявил в видеообращении.

Балицкий уверяет, что речь идет только о добровольцах.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский призвал украинцев с оккупированных территорий, которые попадут в армию РФ, помогать ВСУ.

Также "Страна" сообщала, что в Генштабе ВСУ считают, что на первом этапе частичной мобилизации россияне планируют доукомплектовать свои соединения и воинские части, воюющие в Украине, часть сил может пойти на доукомплектование пограничной службы.

Война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подробно рассказывает о том, как на этой неделе прошел крупнейший обмен пленными с 24 февраля и что он означает.