Британская разведка считает, что войска РФ наносят удары по дамбам (Карачуновской под Кривым Рогом и Печенежской под Харьковом), поскольку украинские войска продвигаются вниз по Ингульцу и Северскому Донцу.

В новой сводке разведка Британии напоминает, что удары по Печенежской дамбе на Северском Донце наносились 21 и 22 сентября. РФ атаковала ее, используя баллистические ракеты малой дальности или аналогичное оружие. Это произошло после удара по Карачуновской дамбе под Кривым Рогом 15 сентября.

"Украинские силы продвигаются дальше вниз по обеим рекам. По мере того, как российские командиры все больше обеспокоены своими оперативными неудачами, они, вероятно, пытаются нанести удар по шлюзам дамб, чтобы затопить украинские военные контрольно-пропускные пункты", - сообщает разведка.

В минобороны Британии считают маловероятным, что атаки вызвали значительный сбой в украинских операциях - из-за большого расстояния между поврежденными дамбами и зонами боевых действий.

Как писала "Страна", военный губернатор Харьковщины считает, что угрозы прорыва обстрелянной Печенежской дамбы нет.

По данным "Укргидроэнерго", возможный удар РФ по дамбе Киевского водохранилища не приведет к катастрофе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.