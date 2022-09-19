Возможный ракетный удар по дамбе Киевского водохранилища не должен привести к катастрофическим последствиям. Об этом заявляют специалисты "Укргидроэнерго".

В компании отметили, что дамба хоть и построена в 60-х годах, но и сейчас имеет значительный запас прочности и стойкости. Здесь отдельно подчеркнули, что "разрушить или существенно повредить массивные гидротехнические сооружения ракетным ударом не так-то просто".

Помимо этого в "Укргидроэнерго" добавили, что даже в случае повреждения металлических затворов плотины, может произойти "постепенная неконтролируемая утечка воды с Киевского водохранилища, в результате которой произойдет кратковременное подтопление некоторых территорий". Сами зоны подтопления будут незначительными, и население предупредят о них заранее.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что в случае повреждения дамбы на Киевском водохранилище ряд районов Киева и окрестных сел якобы уйдут под воду и пострадают сотни тысяч человек. Такие оценки в "Укргидроэнерго" назвали манипулятивными, а распространение информации - неуместной, а порой и "вредной деятельностью, направленной на нагнетание паники, отвлечение общества от актуальных проблем и попытку обретения авторитета в медиа через распространение непрофессиональных, псевдоэкспертных данных".

Напомним, 14 сентября российскими обстрелами была разрушена Карачуновская дамба в Кривом Роге. СМИ писали, что в реке Ингулец после подтопления покраснела вода.

Как писала "Страна", 19 сентября появились спутниковые снимки новой переправы, которую россияне строят возле поврежденной Каховской ГЭС. Также "Страна" писала, что удары по Каховской ГЭС могут отразиться на работе Запорожской АЭС и чреваты риском радиационной катастрофы.

Тем временем вйна в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.