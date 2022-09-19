Появились спутниковые фото новой переправы, которую россияне пытаются строить возле Каховской ГЭС.

Соответствующие снимки публикуют "Схемы".

Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что в районе Каховской ГЭС, для постройки переправы, россияне затопили девять вагонов.

На спутниковом фото за 16 сентября видно место, где были затоплены вагоны. Именно там в итоге появилась насыпь. Также сервис Planet Labs зафиксировал рядом небольшие переправы на другую сторону Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было, пишут "Схемы".

На фото за 18 сентября под поврежденной частью моста видно насыпь и ранее затопленные вагоны.

Напомним, командование "Юг" сообщило об ударе ВСУ по понтонной переправе под Херсоном.

Также накануне в херсонских пабликах писали, что в Новой Каховке были "прилеты" на Каховскую ГЭС. Сообщалось, что проезд по дамбе пока перекрыт, поскольку повреждено дорожное полотно.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.