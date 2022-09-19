Снимок переправы за 16 сентября. Фото: t.me/cxemu

Появились спутниковые фото новой переправы, которую россияне пытаются строить возле Каховской ГЭС.

Соответствующие снимки публикуют "Схемы".

Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что в районе Каховской ГЭС, для постройки переправы, россияне затопили девять вагонов.

На спутниковом фото за 16 сентября видно место, где были затоплены вагоны. Именно там в итоге появилась насыпь. Также сервис Planet Labs зафиксировал рядом небольшие переправы на другую сторону Каховской ГЭС. На снимках за 2 сентября их еще не было, пишут "Схемы".

На фото за 18 сентября под поврежденной частью моста видно насыпь и ранее затопленные вагоны.

Появились спутниковые снимки новой переправы, которую строят россияне возле Каховской ГЭС

Появились спутниковые снимки новой переправы, которую строят россияне возле Каховской ГЭС

Появились спутниковые снимки новой переправы, которую строят россияне возле Каховской ГЭС

Напомним, командование "Юг" сообщило об ударе ВСУ по понтонной переправе под Херсоном.

Также накануне в херсонских пабликах писали, что в Новой Каховке были "прилеты" на Каховскую ГЭС. Сообщалось, что проезд по дамбе пока перекрыт, поскольку повреждено дорожное полотно.

Война в Украине продолжается уже 208-й день. "Страна" следит за происходящим 19 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 207-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщал об атаках противника в районе Купянска и Гоптовки в Харьковской области. ВСУ продолжали заходить на левый берег Оскола, где россияне пытаются выстроить новую линию обороны. Зеленский в интервью Reuters не исключил, что Украина может вернуть Крым невоенным способом. А по данным Business Insider, в НАТО считают, что РФ усилит боевые действия, особенно с применением обычных вооружений, уничтожая инфраструктуру по всем направлениям. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как меняется позиция незападных стран по войне в Украине.

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