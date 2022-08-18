Вечером 18 августа в херсонских пабликах пишут, что в Новой Каховке есть "прилеты" на Каховскую ГЭС.

Сообщается, что проезд по дамбе пока перекрыт, поскольку повреждено дорожное полотно.

Напомним, что 13 августа оперативное командование "Юг" проинформировало, что ВСУ нанесли удар по автомобильному мосту на дамбе в Новой Каховке и вывели его из строя.

Однако уже 17 августа были сообщения о том, что россияне восстановили мост через дамбу Каховской ГЭС с помощью местной фирмы.

Также мы писали, что Каховская ГЭС работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов. По словам назначенного со стороны РФ "руководства", одна турбина Каховской ГЭС отключена после ракетных ударов. Там считают, что полное восстановление ГЭС после обстрелов возможно завершить за полтора года.

Также мы писали, что британская разведка считает, что РФ, вероятно, не может пользоваться обоими мостами в Херсонской области после ударов ВСУ. По их данным, в последние дни России удалось провести лишь поверхностный ремонт поврежденного Антоновского моста, "который, вероятно, остается структурно подорванным".