Россияне восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире телемарафона.

"Мост по плотине Каховской ГЭС – они уже его восстановили с помощью местной фирмы "Олеся", – рассказал Хлань.

Напомним, 13 августа оперативное командование "Юг" проинформировало, что ВСУ нанесли удар по автомобильному мосту на дамбе в Новой Каховке и вывели его из строя.

Ранее мы писали, что, по данным британской разведки, РФ, вероятно, уже не может перебрасывать военную технику через Днепр двумя основными автомобильными мостами в Херсонской области: Антоновским и в районе Каховской ГЭС.

Также "Страна" сообщала, что Каховская ГЭС работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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