Украинское командование подтвердило удар по Антоновскому мосту в Херсонской области в ночь на 14 августа, видео которого появилось в соцсетях сегодня с утра.

"Вновь нанесен удар по Антоновскому мосту для того, чтобы закрепить его статус окончательно как непроездной. Это означает, что перевоз тяжелой техники и запасов боеприпасов невероятно затруднен до состояния невозможного", - сообщила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Гуменюк добавила, что ВСУ продолжают уточнять результаты ударов по мостам в Херсонской области. Она также сказала, что российское командование использует остатки транспортных путей для эвакуации на Левый берег Днепра.

Когда мосты будут полностью разрушены, оставшимся на Правом берегу оккупантам придется "принять волю ВСУ", отметила Гуменюк.

Ранее британская разведка также сообщала, что недавние удары ВСУ по мосту в Новой Каховке, вероятно, сделали невозможным для РФ переброску военной техники через Днепр двумя основными автомобильными мостами в Херсонской области: Антоновским и в районе Каховской ГЭС.

Напомним, война в Украине продолжается уже 172-й день. "Страна" следит за происходящим 14 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 171-го дня войны. На востоке продолжаются попытки перерезать сообщение Северска с Бахмутом (атаки сконцентрировали южнее Северска), а также обойти с юга северский укрепрайон. Противник атаковал Первомайское - следующий населенный пункт к западу от Песок. Там идут бои. В Херсонской области столкновения у Лозового и Широкого на левом берегу Ингульца.

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