Инженеры из Китая планируют напечатать на 3D-принтере плотину ГЭС.

Об этом пишут китайские СМИ.

Согласно подробному плану, строительство 181-метровой конструкции будет с использованием роботов, 3D-печати и ИИ. При этом полностью без прямого участия человека. Установить её хотят на Тибетском нагорье.

Саму конструкцию плотины напечатают на огромном 3D-принтере. Система ИИ будет отвечать за нарезку цифровой модели на слои и планирование маршрутов для роботов. Собирать наполнитель и транспортировать его с помощью интеллектуальной системы укладки и укатки будет спецтехника.

ГЭС сможет обеспечить электроэнергией такой город, как Пекин. После завершения строительства гидроэлектростанция будет ежегодно поставлять около пяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии в провинцию Хэнань, расположенную в Центральном Китае. Первый блок станции должен заработать в июле 2024 года.



Подобная реализация инфраструктурных объектов не нова для этой страны. Ранее в Китае уже напечатали крупнейший в мире 3D-павильон и раздвижной мост. Плотина может стать самым большим в мире сооружением, построенным с помощью 3D-принтера, побив рекорд двухэтажного офисного здания в Дубае.

Ранее мы писали, как житель Хьюстона (штат Техас) сдал в полицию коробку распечатанных на 3D-принтере макетов пистолетов. За это он получил от властей три тысячи долларов по программе выкупа личного оружия.