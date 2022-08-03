Житель Хьюстона (штат Техас) сдал в полицию коробку распечатанных на 3D-принтере макетов пистолетов. За это он получил от властей три тысячи долларов по программе выкупа личного оружия.

Об этом говорится в сюжете Fox News.

В соответствии с упомянутой программой за каждые винтовку, пистолет или самодельный огнестрел власти выплачивают американцам по 50-200 долларов, в зависимости от типа оружия.

Мужчина распечатал 63 макета пистолетов и их фрагментов, подлежащих учету. Себестоимость фейкового оружия составила 6-12 долларов.

Новость о подлоге распространилась в социальных сетях вместе с фотографиями самодельных пистолетов. Пользователи принялись высмеивать программу обратного выкупа за то, что она допустила такой прокол и дала заработать аферисту.

Однако продавший властям оружие человек утверждает, что у него были другие намерения.

"Целью была не личная выгода, а послать руководителям Хьюстона сигнал о том, что они потратили 1 миллион налоговых долларов на ветер и никак не повлияет на рост преступности", - сказал мужчина репортерам местных новостей.

В большинстве штатов достать заводское оружие просто и дешево, кроме того, стремительно растет распространение самодельного огнестрельного оружия.

Ранее "Страна" писала, что в США разработали законопроект, ужесточающий контроль над огнестрельным оружием в стране.

В конце июня принятый конгрессом закон подписал Джо Байден.