Американская разведка считает, что российских вооруженных силах есть серьезные разногласия по поводу стратегии противодействия наступлению ВСУ после того, как войска РФ оказались в обороне как на востоке, так и на юге Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Источники, знакомые с данными западной разведки, сообщают, что президент РФ Владимир Путин сам дает указания генералам на местах.

"Крайне необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая, по словам этих источников, намекает на неэффективную командную структуру, от которой РФ страдала с начала войны", - пишет CNN.

На перехватах данных разведки зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на родине на решения, принимаемые Москвой, сообщил CNN один из источников.

Также по данным разведки, в вооруженных силах РФ есть разногласия по стратегии с военными лидерами, пытающимися договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей.

Министерство обороны России заявило, что оно перебрасывает силы в сторону Харькова на северо-востоке, где Украина добилась наиболее впечатляющих успехов, но источники в США и на Западе говорят, что основная часть российских войск все еще остается на юге, где Украина также развернула наступательные операции вокруг Херсона, пишет CNN.

Как писала "Страна", Украина ведет с США закрытые переговоры о передаче истребителей, беспилотников и ракетных комплексов.

По данным The New York Times, американская разведка помогает Украине убивать российских генералов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 212-й день. "Страна" следит за происходящим 23 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 211-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что россияне готовятся к обороне города Сватово Луганской области. В Донецкой области войска РФ наступали на Бахмут. В Запорожской области назначенные РФ "власти" заявили, что их цель - полностью захватить регион. В сети начали появляться ролики с первыми мобилизованными россиянами и очередями желающих покинуть РФ в аэропортах.

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