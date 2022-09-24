В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 24 сентября. Сообщается, что силы противовоздушной обороны украинской армии уничтожили четыре самолета и пять дронов российских войск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

За текущие сутки отражены атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету врага. Ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами. Мобилизация на территории РФ не вызывает энтузиазма населения. Поэтому принимаются принудительные меры. Например, в Краснодарском крае представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. На основных дорогах выставляются полицейские блокпосты для контроля перемещения мужчин.

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что завершить войну к концу года практически нереально.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.