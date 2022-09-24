ВСУ дают отпор врагу. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 24 сентября. Сообщается, что силы противовоздушной обороны украинской армии уничтожили четыре самолета и пять дронов российских войск.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. За текущие сутки отражены атаки противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Выемка, Бахмутское, Зайцево, Опытное, Одрадовка, Невельское и Новомихайловка.
  2. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 самолета (Су-25, два Су-30 и один Су-34), 5 БпЛА и крылатую ракету врага. Ракетные войска и артиллерия поразили 4 пункта управления, более 10 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции противовоздушной обороны и 4 склада с боеприпасами.
  3. Мобилизация на территории РФ не вызывает энтузиазма населения. Поэтому принимаются принудительные меры. Например, в Краснодарском крае представители военных комиссариатов начали домовые обходы с немедленным вручением повесток мужчинам призывного возраста. На основных дорогах выставляются полицейские блокпосты для контроля перемещения мужчин.

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 24 сентября 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 24 сентября 2022 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 24 сентября 2022 года

Ранее мы писали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что завершить войну к концу года практически нереально.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации". 

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