Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины (посмертно) Сергею Сове, погибшему бойцу ВСУ, тело которого было найдено в массовом захоронении неподалеку от Изюма.

Его опознали по желто-голубому браслету - фото с рукой погибшего обошло весь мир.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостаиванием орденом "Золотая Звезда" СОВЕ Сергею Александровичу – старшему солдату (посмертно)", – гласит указ, который на сайте главы государства значится под номером 666/2022.

Сергей Сова был бойцом 93-й механизированной бригады "Холодный Яр".

Напомним, сын Сергея Совы Марат попросил Министерство обороны поспособствовать возвращению тела отца для достойного перезахоронения, а также захотел принять посмертную награду вместо отца.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.