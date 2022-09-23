В Изюме Харьковской области завершилась эксгумация тел из обнаруженных там могил после ухода российских войск.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, в общей сложности эксгумировали 436 тел, большинство имеют признаки насильственной смерти, а 30 – следы пыток.

"Большинство погибших – гражданские, 21 – военные", – пишет Синегубов.

По словам Синегубова, массовое захоронение в Изюме не единственное.

"Найдено по меньшей мере еще 3 таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковской области. Сейчас проводятся осмотр и разминирование", – добавил глава ОВА.

Ранее мы писали, что жена погибшего узнала руку мужа с браслетом цветов украинского флага, найденную в захоронении под Изюмом.

Также "Страна" приводила комментарий Кремля по поводу обвинений в массовых убийствах в Изюме.

"Киев раскручивает в Изюме тот же сценарий, что и с провокацией в Буче, это вранье - и, конечно же, мы будем отстаивать правду во всей этой истории", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.