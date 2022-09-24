Завершить войну к концу года практически нереально. Это признал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью азербайджанскому изданию Report.

"Мы хотели бы закрыть эту тему, и не только референдума, но и вообще вопрос оккупации со стороны РФ и полного освобождения наших территорий. Но реальность более жестока, и это жизнь. Надо понимать, что хочу особо отметить, что у России большие резервы живой силы, и сейчас объявлена мобилизация. Россия не будет жалеть людей, которых будет "тратить" на эту войну", - заявил Подоляк.

На вопрос о реальности применения Россией ядерного оружия Подоляк ответил так: "Другие ядерные страны должны предупредить РФ о возможных последствиях такого шага. Как это сделать? Нужно передать РФ ноту, что любая попытка применения ядерного оружия будет расцениваться как атака на цивилизацию как таковую и в ответ будет нанесен встречный ядерный удар. Россия должна это понимать".

Ранее Владимир Зеленский в интервью агентству Reuters также заявил, что пока рано говорить о скором завершении войны с Россией.

Помимо этого, "Страна" подробно писала, как поменяют ход войны в Украине "референдумы" на оккупированных территориях и мобилизация в России.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.